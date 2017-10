Kunsthalle Wien Museumsquartier

On Learning a Language Screening

Ein Filmprojekt von Chantelle Lavel Boyea



kültür gemma! Fellow Chantelle Lavel Boyea lädt zur Präsentation ihres Filmprojekts On Learning a Language. Das Projekt nahm seinen Anfang in einem von Chantelle moderierten und organisierten Filmworkshop im Rahmen des Kunsthalle Wien Community College, verbunden mit einer Collective Study Session zum Verhältnis von Kunst und Film, die zusammen mit Mirela Baciak, ebenfalls kültür gemma! Fellow an der Kunsthalle Wien, moderiert wurde. Im Zuge des Screenings, das den Abschluss partizipativen Arbeitsprozesses bildet, wird das Publikum die Gelegenheit bekommen, sich durch Feedback noch in den finale Produktionsphase des Films einzubringen.