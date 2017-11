Art Visuals & Poetry Film Festival 2017

17:00

THE LANDSCAPE WITHIN



19:00

COMPETITION I – HAUPTWETTBEWERB DEUTSCHSPRACHIGER RAUM



21:00

BEST OF EUROPEAN POETRY FILM FESTIVALS



Mit 82 Filmscreenings an drei Tagen ist das Art Visuals & Poetry Film Festival Wien das zweitgrößte Poetry Film Festival weltweit. In seiner vierten Ausgabe findet es heuer von 4.-6. November 2017 im Wiener Metro Kinokulturhaus statt. Die filmische Bandbreite umfasst alle Genres von experimentell und animiert bis hin zu narrativen und dokumentarischen Kurzfilmen. Eröffnet wird am Samstag um 17 Uhr mit der Österreich-Premiere des vielfach ausgezeichneten Dokumentarfilms "The Landscape Within" von Andrea Capranico. Im Rahmenprogramm zu sehen sind internationale Festivalfilme, Animationsfilme von Mariola Brillowska sowie 11 Fotofilme des Instituts für Sprachkunst zum Thema Flüchtlinge.



VIER WETTBEWERBSPROGRAMME - VIER PREISE



Im Zentrum stehen jedoch vier spannende Wettbewerbsprogramme mit Kurzfilmen. Neben Filmen aus dem deutschsprachigen Raum werden 13 unterschiedliche Verfilmungen ein und desselben Liebesgedichts von Rainer Maria Rilke zu sehen sein. Insgesamt werden Preisgelder in der Höhe von 1800 Euro vergeben. Der OKTO-Publikumspreis lädt alle Festivalbesucher vor Ort ein, ihren Lieblingsfilm auszuzeichnen. Am Abend stehen Live Performances mit 4youreye/Krcmarova, Jörg Piringer und Jörg Zemmler auf dem Programm. Die Berliner Band Ceeys improvisiert Samstag Nacht zu Texten von Erika Kronabitter. Es moderieren Rapperin Yasmo und Sigrun Höllrigl (Festivalleitung).



Tickets: 5/7/8,5 Euro

Performances & Fotofilme Angewandte: Freier Eintritt/Pay as you wish