Die Müdigkeit II

Fotocredits: Eva Seiler

Cäcilia Brown

Gabriele Edlbauer

Noële Ody

Eva Seiler



Die Londoner Vorstadt-Tauben nehmen die U-Bahn in die Stadt hinein, kurz nach oder vor der Rushhour und verbringen dann den Tag dort. Sammeln am Bahnsteig die Reste der während der Fahrt verzehrten Jausen auf. Oder vielleicht machen sie auch ganz andere Sachen. Abends fahren sie zurück. In Wien habe ich noch nie Tauben beim U-Bahn fahren gesehen. Ich fahre auch selten, aber gesetzt den Fall sie fahren nicht U-Bahn, was machen sie dann? Taxi fahren?

Oder ist Wien so klein, dass man alles fliegen kann?