Italienisches Kulturinstitut Wien Ungargasse 43 1030 Wien

Il Design è Nutriente

16.10.2017 19:00h



Fotocredits: Arago Design

Open Design Italia, eine unabhängige Plattform, bringt 15 aus dem Kreis jener kreativen Designer nach Wien, die an den sechs Auflagen der gleichnamigen Veranstaltung teilgenommen haben.



Il Design è Nutriente präsentiert Werke, die das italienische Know-how in seinen verschiedenen Ausprägungen am besten eingefangen haben und die zeigen, dass italienische Designer Materialien und Schlüsselelemente des Made in Italy immer aufs Neue zeitgemäß präsentieren können.



Präsentiert werden Designgegenstände, die einerseits zur Vorbereitung oder Verzehrung von Speisen dienen, andererseits eine zwecklose ästhetische Verwandtschaft mit dem essen vorweisen.



Begrenzte Teilnehmerzahl!



Anmeldung bis 10. Oktober unter eventi.iicvienna@esteri.it



Dauer der Ausstellung: bis zum 23. November



Öffnungszeiten: Täglich 9 - 13 Uhr und nach Vereinbarung