The time has come: Election Day!

ALICE DURST

Es ist wieder soweit: Ein Wahltag!



Herzliche Einladung zum gemeinsamen

NATIONALRATSWAHL

schauen



am Sonntag, 15. Oktober 2017

ab 14:00 Uhr

bis 16:45 Uhr letzte Abgabe der Wahlwetten

um 17:00 Uhr warten auf die erste Hochrechnung



im hoast

├Âsterreichischer kunst- und kulturverein

Gro├če Sperlgasse 25

1020 Wien