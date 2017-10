Daniel Hosenberg

14.10.2017 17:00h



Ausstellung



Daniel Hosenberg zeigt seine neuen Arbeiten in der Republik Kugelmugel.



Antifaschismus-Platz 2 im Prater, 1020 Wien



Vernissage / SA 14.10.2017 / 17:00



Finissage inkl. Lesung / SO 22.10.2017 / 18:00

Barbara Juch liest den Text FAR ROCKAWAY



Öffnungszeiten:

Montag, 16.10.2017, 17:00 - 20:00

Mittwoch, 18.10.2017, 17:00 - 20:00

Freitag, 20.10.2017, 17:00 - 20:00

oder nach schriftlicher Vereinbarung unter mail@hosenberg.at