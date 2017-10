Johannes Nepomuk Kapelle, Währinger Gürtel bei Gürtelbogen 115, 1090 Wien

Stadtrauschen

16.10.2017 19:00h



Fotocredits: LA 21 plus Alsergrund

jede stadt hat ihr rauschen. jede kultur ihren lärm



Mit Peter Androsch (Hörstadt Linz) nähern wir uns dem Zusammenspiel von Stadt und Akustik, von ihren physikalischen bis zu kulturellen Dimensionen.

Antje Lehn (Akademie der bildenden Künste) kartiert mit Schüler*innen das Unsichtbare. Sie widmet sich in partizipativen Projekten der subjektiven Wahrnehmung des urbanen Raums.

Begleitet vom Sounddesigner Wolf Maximilian Liebich.

Impulsvorträge mit anschließender Diskussion - in der Johannes-Nepomuk-Kapelle – mitten am Gürtel und garantiert nicht rauschfrei.