Wohnbau in der Wiesen, Wien Carlbergergasse 105 1230 Wien

ÖGFA_Bauvisite 209: Wohnbau in der Wiesen, Wien

13.10.2017 13:00h



ÖGFA_Bauvisite 209: Wohnbau in der Wiesen, Wien



ARTEC, Dietrich | Untertrifaller



in der Wiesen: Îles flottantes



Das Areal zwischen der Carlbergergasse im Süden und dem dazu parallel verlaufenden öffentlichen Grünzug im Norden und im Zentrum des neuen Quartiers wird in drei Zonen unterteilt, welche jeweils eine der stadträumlichen Lage adäquate Ausprägung erhalten. Der südliche Bereich mit Straßen- und Mittelzone wird von ARTEC Architekten bearbeitet, Dietrich | Untertrifaller Architekten gestalten den nördlichen Bereich mit den drei turmartigen Baukörpern.



Das lässt zu, dass zwei Gruppen von Baukörpern mit jeweils spezieller architektonischer Ausprägung untereinander und miteinander kommunizieren können. Lage und Höhe der Baukörper sind im Flächenwidmungsplan festgelegt und waren mit sehr geringem Spielraum im nachfolgenden Bauträgerwettbewerb gestaltbar.



Die Landschaftsgestaltung wird von Auböck + Kárász für das Grundstück und auch für das durchgängige allgemeine Parkgebiet in Form von „Îles flottantes“ gemacht. Die Gestaltung ist offen, frei flottierend und überall durchgängig. Auf den Dachflächen, die allgemein zugänglich sind, erhalten die Bewohner Gartenflächen für den individuellen Gebrauch.



Das Erdgeschossniveau sollte frei von Wohnnutzung sein. Im Zuge der Umsetzung konnte für die größte Geschäftsfläche im zentralen Bereich kein Betreiber gefunden werden. Hier sind zweigeschossige Sonderwohnformen als Implantate in die bereits existente Hallenstruktur eingebaut. Um die Verkleinerung der Grundrisse zu kompensieren, sind die Gebäude im Bereich der Wohnungen so konzipiert, dass ein umlaufendes schmales Loggienband zusammen mit einer durch- gängigen Verglasung der Räume Licht und Offenheit in der dichten, städtischen Bebauung schafft.



Zusätzlich werden Balkone dem Loggienband vorgesetzt, um die Wohnräume zu erweitern, optisch durch die Vollverglasung, und im realen Sinn. Text: ARTEC



Architektur: ARTEC Architekten Planungsbeginn: 2013

Baubeginn: 2016

Fertigstellung: November 2017

Auftraggeber: Gemeinnützige Siedlungs-Genossenschaft Altmannsdorf und Hetzendorf

Landschaftsplanung: Auböck + Kárász, Wien

Statik, Haustechnik: Dr. Ronald Mischek ZT GmbH, Wien

Bauphysik: Kern + Ingenieure, Wien

Grundstücksfläche: 12.324 m2 (Gesamtprojekt ARTEC / Dietrich | Untertrifaller Architekten)

Bebaute Fläche: 3.564 m2

Bruttogeschossfläche: 15.349 m2

Kubatur: 50.814 m3

Nutzfläche: 11.682 m2



Bauträgerwettbewerb “In der Wiesen, Bauplatz 7”, 1. Preis, Gesamtprojekt mit DU Architekten und Auböck + Kárász Landschaftsarchitekten



Es führen: Bettina Götz und Richard Manahl



In der Wiesen Süd, Wien



Auf dem rund neun Hektar großen Grundstück “In der Wiesen Süd” in Liesing sind auf sieben Bauplätzen rund 720 geförderte Wohnungen sowie Geschäftsflächen vorgesehen. Dietrich | Untertrifaller errichtete gemeinsam mit ARTEC Architekten auf Bauplatz 7 eine attraktive Anlage mit 300 Wohnungen, fünf Ateliers und einer Wohngemeinschaft für Jugendliche.



Die Anlage besteht aus zwei würfelförmigen, leicht geknickten Solitären sowie drei länglichen Gebäuden, die durch ein Sockelgeschoß miteinander verbunden sind. Die Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen sind durchschnittlich 46 bis 133 m² groß und verfügen über großzügige private Freiflächen wie Loggien, Balkone und Dachgärten. Ein besonderes Highlight ist das lichtdurchflutete Atrium, das die einzelnen Stockwerke erschließt.



Das Projekt ging als Sieger aus einem öffentlichen, dialogorientierten Bauträgerwettbewerb hervor. Die Jury lobte besonders die soziale Nachhaltigkeit: “Das Projekt bietet sehr hohe nutzungsoffene Qualitäten im Erdgeschoß, es sieht vielfältige Räume für gemeinschaftliche und gewerbliche Nutzungen vor. Des Weiteren einen Kinderspielraum in der Nähe der Waschküche, einen Kinderbereich und einen zweiten Spielplatz sowie Mietergärten am Dach. Ein moderierter, partizipativer Entwicklungsprozess ist vorgesehen.” Text: Dietrich | Untertrifaller



Auftraggeber: Genossenschaft Heimbau, Altmannsdorf und Hetzendorf

Standort: A-1230 Wien, Carlbergergasse

Architektur: Dietrich | Untertrifaller, ARTEC

Projektleitung: Maria Megina, Sinisia Macedonic

Wettbewerb: 2013 / 1. Preis

Bauzeit: 2015-2017

Fläche: 29.568 m² BGF / 22.500 m² NF

Ökologie: 23 kWh/m²a

Kapazität: 304 Wohnungen, 5 Ateliers, Wohngemeinschaft für Jugendliche



Partner

Statik: Straka und Partner, Wien

Haustechnik, Elektro: Mischek, Wien

Bauphysik: Kern+Ingenieure, Wien

Landschaft: Atelier Auböck + Kárász, Wien