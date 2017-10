Mz Baltazar's Laboratory

Finissage: Future Female*

Fotocredits: Signe Rose Collection animated gif 2015

Artists: Juliet Carpenter, Anna Holtz, Joanna Neumegen, Signe Rose

Curated by Victoria Dejaco



The Ausstellung “Future Female*” vereint zwei Künstlerinnen aus Österreich und zwei aus Neuseeland: Anna Holtz, Signe Rose, Juliet Carpenter und Joanna Neumegen. Es werden neuere oder noch nie gezeigte Arbeiten ausgestellt, die repräsentativ für die jeweilige künstlerische Praxis sind, Aspekte von Genderstudies aufgreifen und digitale Technologien verwenden. Der Titel der Ausstellung bezeiht sich auf den Slogan „The future is female“ der auf so vielen tshirts von Modeketten zu finden ist und eine Diskussion in Gang gesetzt hat, was für eine Bewegung hilfreich ist und was ihr schadet oder sie auf harmlose Ebene reduziert. Auch wird durch das Sternchen im Titel die Frage aufgeworfen, was in Zukunft als „weiblich“ empfunden und gelebt werden wird. Die Gruppenausstellung zeigt vier Künstlerinnen die ich für ihr Selbstverständnis, ihre künstlerische Praxis und ihre Ansätze bewundere.