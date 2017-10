Galerie Christine König

Schrift als künstlerisches Ausdrucksmittel

From the gallery's CONVERSATION series:

Gerhard Rühm im Gespräch mit Thomas Miessgang



Über Schrift als künstlerisches Ausdrucksmittel unterhält sich Thomas Mießgang (Autor, Journalist) anlässlich der Ausstellung Time For An Early Mark mit Schriftsteller, Komponist und bildendem Künstler Gerhard Rühm.