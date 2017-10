Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)

Eröffnung des Schallforschungslabors 2.0

Fotocredits: Sonible 2017

91 Lautsprecher – und vieles mehr für Schallforschung 2.0



Das neue Labor am Institut für Schallforschung der ÖAW „spricht alle Sprachen“. Bei Laborführungen und Live-Demonstrationen wird die topmoderne Forschungsinfrastruktur der Öffentlichkeit präsentiert.



Um die spannenden Fragen rund um Akustik, Hören und Sprache noch besser erforschen zu können, wurde die Infrastruktur des Instituts für Schallforschung der ÖAW deutlich erweitert. Interessent/innen können bei der Eröffnung des Schallforschungslabors 2.0 an Laborführungen und Live-Demonstrationen teilnehmen.



Herzstück des neuen Labors ist ein Loudspeaker-Array-Studio mit 91 individuell ansteuerbaren Lautsprechern zur Produktion unterschiedlicher Schallfelder. Darüber hinaus können virtuelle (Forschungs-)Welten geschaffen werden, indem binaurale virtuelle Akustik mit einer Videobrille kombiniert wird. Wie Testpersonen auf Gehörtes reagieren, können Schallforscher/innen nun mit einem 64-kanaligen EEG beobachten, und die Artikulationsprozesse beim Sprechen werden sie via Elektroglottographie und Ultrasound Tongue Imaging analysieren.



