Letzter Tag: Iris Andraschek - Sekundäre Wildnis

Rituale unterschiedlicher Communities, alternative Lebensentwürfe, Natur, der ländliche Raum sind wiederkehrende Themen in den künstlerischen Arbeiten Iris Andrascheks. Für ihre Ausstellung in der Galerie und Garage des KUNST HAUS WIEN führt die Künstlerin ihre langjährigen Beobachtungen und Untersuchungen zu Natur und dem Umgang mit dieser weiter. In ihrem Archiv, das sich seit Ende der 1990er-Jahre ständig erweitert, befinden sich Porträts von Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt, denen ein je spezieller Zugang zu Garten, Natur und Wildnis gemein ist.



Andraschek geht es nie um Klischees oder Idyllen, sondern immer um ein organisches Form- und Denkprinzip, nie um starre Ordnungen, sondern um Prozesse und Beziehungen. Charakteristisch für die Arbeiten ist, dass sich in ihnen dokumentarische und mythisch-poetische Anteile die Waage halten. Bauernhöfe, landwirtschaftliche Lager, Gärten, Felder werden gezeigt und verwandeln sich zu Orten von besonderer Bedeutung. Pflanzen, Natur liefern auch wichtige Elemente und Themen für ihre Zeichnungen.



In der Galerie und Garage des KUNST HAUS WIEN wird das vorhandene Archiv an Fotografien und Videos in einem politischen, an die aktuellen Entwicklungen angepassten Sinne erweitert und neu zusammengestellt. Zusätzlich wird Iris Andraschek für den Außenraum des KUNST HAUS WIEN eine Installation entwickeln, in der ein mobiles Bienenhaus eine wichtige Rolle spielt.



Kuratiert von Bettina Leidl und Verena Kaspar-Eisert





Iris Andraschek, geboren 1963 in Horn (NÖ), absolvierte ihr Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien, mit ergänzenden Studien für Freskomalerei an der Scuola degli arti ornamentali in Rom und Bozen. Arbeitsaufenthalte in Durham, Ontario (2002), New York (2010), im Djerassi Resident Artists Program in Woodside, CA (2012) und in Istanbul (2015). Sie lebt und arbeitet in Wien und Mödring (NÖ).