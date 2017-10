Instawalk Kunsthalle Krems und mehr

Die Kunsthalle Krems ist das internationale Ausstellungshaus in Niederösterreich. Nach einjähriger Sanierungsphase wurde sie im Sommer 2017 mit den Ausstellungen "Abstract Painting Now!" und "Tobias Pils. Untitled" in der zentralen Halle wieder eröffnet und erscheint in neuem Glanz. Außerdem wurde die Dominikaner Kirche als Ausstellungsraum dazu gewonnen und die Kunstmeile Krems bildet damit den kulturellen Bogen von der Donau bis hin in die Kremser Altstadt.

"Abstract Painting Now!" zeigt Positionen der abstrakten Malerei in den letzten Jahrzehnten. Die zentrale Halle wird mit einer Malerei-Installation von Tobias Pils bespielt. Die Kunsthalle Krems selbst punktet noch mit architektonisch spannenden Elementen, wie dem Stiegenhaus von Peter Kogler oder dem Oberlichtsaal. In der Dominikanerkirche setzt sich Sebastien De Ganay in „Tranposition and Reproduction“ mit dem ehemals sakralen Raum auseinander.



ANMELDUNG:

Wir ersuchen um verbindliche Anmeldung per via Eventbrite: https://khkrems2017.eventbrite.de/



Bitte direkt in Eventbrite um Bekanntgabe ob Selbstfahrer oder Shuttle ab Wien (in der Bestllung auswählbar!).



TREFFPUNKT & UHRZEIT für Shuttlebus sowie Programmdetails:

11 Uhr: Abfahrt Shuttelbus am Ecke Universitätsring und Rathauspark (Rathausplatz Seite)

12 Uhr: Einführung in die Ausstellungen und Programm bei Kaffee und Marillenkuchen im Foyer der Kunsthalle Krems

12:45 bis 13:45 Uhr: Tour durch die Kunsthalle Krems mit unserer KunstInfo

13:45 Uhr: Shuttlebus oder Spaziergang in Richtung Dominikanerkirche in der Kremser Altstadt

15:15 Uhr: Abfahrt Shuttlebus am Südtirolerplatz (Krems) Richtung Wien





TREFFPUNKT UND UHRZEIT bei Eigenanreise:

* Adresse: Kunsthalle Krems, Franz-Zeller-Platz 3, 3500 Krems (Gratisparkplätze vorhanden)

* Datum: 8.10.2017

* Beginn: 12:00

* Treffpunkt: 11:45 im Foyer der Kunsthalle Krems

* Ende: ca. 15:15