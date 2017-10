Das Bilderbuch der Elizaveta Porodina

Fotocredits: Elizaveta Porodina, Bilderbuch, 2017

Eröffnung: Dienstag, 10.10.2017, 19 Uhr

in Anwesenheit von Elizaveta Porodina

Food, Drinks & Music



Die Galerie OstLicht zeigt die erste umfassende Einzelausstellung der jungen Künstlerin, die sich mit ihren Arbeiten originell im Spannungsfeld von Fashion-, Porträt- und Dokumentarfotografie bewegt.

Ein Raum in kräftigem Blau, Fenster mit Blick in den Himmel und auf das Meer, in der Mitte eine Pole Dance Stange, auf der sich einer schwingt, den wir kennen: Maurice Ernst von Bilderbuch . Unter der Regie von Elizaveta Porodina tanzen die vier Mitglieder der österreichischen Kultband in einem Setting aus Spiegelflächen, Smartphones, Staubsauger, Pokalen und einer Katze - und laden ein in ihren »Bungalow« (2017). Das populäre Musikvideo ist nicht das einzige Resultat der Kollaboration zwischen der 30-jährigen Fotografin und der international gefeierten Wiener Band. Auch Imagekampagnen, Porträtshootings und zuletzt das Hit-Video zu »Baba« (2017) entstanden durch die Zusammenarbeit.



Neben ihrer Arbeit als Fotografin für Vogue, Hugo Boss, Louis Vuitton & Co begeistert Elizaveta Porodina gleichermaßen auch abseits der Modewelt mit freien Serien und atmosphärischen, ikonenhaften Porträts. Ähnlich wie Helmut Newton, der neben Irving Penn und Gordon Parks zu ihren Vorbildern zählt, weisen die einzelnen Fotografien dank Porodinas filmischer Inszenierungen stets auf eine größere Geschichte. Durch sorgfältig arrangierte Settings und kunstvolle Lichtsetzung konstruiert sie Erzählungen, die in farbenfrohe Fantasie-Szenerien oder in dramatisches Schwarz-Weiß entführen.



Die Fotografien sind als Pigment Prints auf Baryta Papier in limitierter Edition in zwei Formaten erhältlich. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Judith Reisinger, reisinger@ostlicht.at.