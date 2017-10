Stoffwechsel Werkstatt

10.10.2017 16:00h



Stoffwechsel – Ökologien der Zusammenarbeit ist ein zweijähriges transmediales Forschungsprojekt mit unterschiedlich involvierten Künstler*innen und Theoretiker*innen und experimentiert mit strukturellen und künstlerischen Verschränkungen.



Von Di 10.10 - Mi 25.10. 2017 (ausser Sa) // 16.00 - 21.00



stellen die Künstler*innen ihre verschiedenen künstlerischen Auseinandersetzungen zur Disposition und laden herzlich ein, sie bei ihren Forschungen zu besuchen und in Dialog zu treten.

Nach 2 jähriger Forschung wird die Aufmerksamkeit diesmal radikal gemeinsam auf die Durchdringung materieller und immaterieller Formen gelenkt: Wie denkt Kunst? Wie zeigt sich ein Denken mit Material im Material und durchs Material? Wie beeinflusst das unsere sozialen Beziehungsmuster? Und wie kann ein anderes Verständnis von Welt und ihren Potentialen des Miteinanders erfahrbar und zugänglich gemacht werden?



Von und mit: Alfred Lenz (AT), Anita Kaya (AT), Axel Brom (AT), Claudia Heu (AT), Jack Hauser (AT), Kilian Jörg (AT/DE), Lisa Hinterreithner (AT), Sabina Holzer (AT), TE -R (Thomas Wagensommerer (AT) & Louise Linsenbolz (DE)), Yasmin Ritschl (DE/GB).

Weiters sind Arno Böhler & Susanne Granzer (AT), Brigid Roth (IRL), Elisabeth Schäfer (AT), Mariella Greil (AT), Nikolaus Gansterer (A) eingeladen, sich mit künstlerischen Interventionen am Austausch zu beteiligen.



Besuch jederzeit möglich / Eintritt FREI

Ort: Im_flieger @ SCHUTZHAUS ZUKUNFT auf der Schmelz, 1150 Wien

Öffis: U-Bahn: U3 -> Johnstraße

Bus: 10A oder 12A -> Auf der Schmelz, 48A -> Camillo-Sitte-Gasse,

Bim: 9 -> Guntherstraße

Details, Termine & Informationen, sowie weitere künstlerische Spuren ->> www.stffwchsl.net