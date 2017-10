Angewandte Innovation Laboratory (AIL)

Dnemenz Weltne

Wie können wir den wachsenden Herausforderungen, die das Thema Demenz für unsere Gesellschaft darstellt, begegnen? Wie können wir Menschen mit Demenz dabei unterstützen, so lange wie möglich am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen?



DNEMEZ WELTNE widmet sich diesen Fragen im Rahmen eines cross-disziplinären Symposiums. Nationale und internationale Gäste aus den Bereichen Wissenschaft, Kunst, Design und soziale Organisationen geben Einblicke in ihre Arbeiten zum Thema Demenz.

Tauchen Sie ein, in die Welten innovativer Projekte. Lassen Sie sich durch Vorträge inspirieren und begegnen Sie den Ideengeber*innen im anschließenden Gespräch persönlich.



Auch die Gastgeber >Dementia. Arts. Society.< präsentieren den aktuellen Stand ihrer künstlerischen Forschung. Das Projekt schafft neue Zugänge zum Thema Demenz und rückt die Lebenswelten von Menschen mit Demenz stärker ins Bewusstsein der Gesellschaft.



Cees de Bont

Antonia Croy

Reimer Gronemeyer

Niels Hendriks

Josef Hochgerner

Aynsley Moorhouse

Oliver Schultz

Brigitta Schröder