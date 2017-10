Semper Depot

Benefizauktion kunstasyl 2017

Fotocredits: (Ausschnitt): 01 Sofia GOSCINSKI: Self-Portrait with Ritual Mask, 2017,

zugunsten des Vereins Asyl in Not



Vorbesichtigung am 8., 9. u. 10.Oktober von 15 -19 Uhr

Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien (SEMPERDEPOT)



PROGRAMM 10. Oktober:

ab 15 Uhr: Besichtigung der Kunstwerke

ab 18 Uhr: BieterInnenregistrierung

ab 19 Uhr: Kunstauktion

Auktionator: Otto Hans Ressler

Eintritt frei



ALLE WERKE: www.kunstasyl.at



Die Einnahmen aus der Auktion und weitere Spenden werden für die Aufrechterhaltung der kostenlosen Rechtsberatung und Rechtsvertretung für Asylsuchende und MigrantInnen verwendet. www.asyl-in-not.org



Wir freuen uns auf Ihren wertschätzenden Beitrag zur diesjährigen Auktion, auf die Dynamik im Saal, wenn Sie am 10. Oktober mitbieten und Leidenschaft für die Kunst und gleichzeitig Solidarität für Asylsuchende zeigen, oder sich im Vorfeld in Form eines schriftlichen Kaufauftrages engagieren.



Herzlichen Dank an die Akademie der bildenden Künste Wien !