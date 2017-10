Nordbahn-Halle beim Wasserturm

Poems of the Daily Madness

das internationale radikaltheater-ensemble theatercombinat lädt ein zur ersten oper!





POEMS of the DAILY MADNESS ist eine oper, nein! ein romantisches singspiel mit kompositionen von günther auer und einem text von claudia bosse und untersucht die auswirkungen unserer politischen gegenwart auf die rituale unseres alltags innerhalb polarisierter und sich zusehends polarisierender öffentlichkeit.



POEMS of the DAILY MADNESS verhandelt die wirksamkeit von kunst als raum radikal anderen handelns mit computerprozessierten sounds und melodien zu sprechgesang, songs, arien und chören. 4 allegorien gesungen von mirjam klebel, nic lloyd, nicola schössler und alexandra sommerfeld – MADNESS, POEMS, HATE CRIME und TERROR – treffen in einer raumchoreographie von claudia bosse aufeinander. objekte und installative elemente formen ein von zuschauern begehbares setting. oper als geteilter raum und als begehbare installation. oper als möglichkeit in unserer politischen gegenwart widerstand zu leisten.



wie kann das reale poetisch werden, damit es wieder gedacht werden kann?





POEMS of the DAILY MADNESS

uraufführung am 16. oktober 2017

weitere aufführungen am 20., 21., 22., 24., 25., 27., 28. oktober

jeweils um 20h



nordbahn-halle

leystraße / ecke taborstraße

1020 wien

U1 vorgartenstraße: ausgang radingerstraße



tickets: +43 677 62539975

karten@theatercombinat.com

20,- euro/ 15,- euro ermäßigt





www.theatercombinat.com





foto: eva würdinger





konzept/ text/ raum/ regie: claudia bosse; komposition/soundsetting: günther auer; akteur_innen: mirjam klebel (MADNESS), nic lloyd (HATE CRIME), nicola schößler (POEMS), alexandra sommerfeld (TERROR); kostüm/ technische leitung: marco tölzer; critical witness: johannes porsch, alexander schellow; regieassistenz: noah zeldin, dagmar tröstler (endproben); stimmbildung: noah zeldin, guillaume fauchere, technik: lukas rawik; produktionsassistenz/hospitanz: charlotte kallenberg, julia gfrerrer; kommunikation: vicky klug; produktionsleitung: roma hurey



theatercombinat wird gefördert mit mitteln der kulturabteilung der stadt wien – ma7.