Angewandte Innovation Laboratory (AIL)

Kuratorinnenführung: Future Undone

Kurator*innenführung

Das Wissen von heute / gestern ist der Aberglaube von morgen / heute

Ana Daldon und Katharina Pohler





FUTURE undone – Eine Versuchsanordnung über die Zukunft des Museums und das Museum der Zukunft



Eine Ausstellung der Universität für angewandte Kunst Wien kuratiert von Teilnehmer_innen des ecm - educating/curating/managing-Masterlehrgangs 2016-18.



Welche Bedeutung werden Museen in Zukunft haben? Wie werden gesellschaftliche Verhältnisse in ihnen verhandelt? Durch den Blick auf Geschichte, Gegenwart und Zukunft befasst sich FUTURE undone kritisch mit Beziehungen und Konflikten zwischen Museen und Gesellschaft. Das Projekt erforscht Museen als Speicher, Erinnerungsorte und öffentliche Räume und thematisiert seine Ökonomien. Es zeigt historische und aktuelle Utopien, Reklamationen, Proteste, Visionen und Träume. Diskutiert werden Machtverhältnisse und Ausschlüsse. FUTURE undone lädt dazu ein, in einem kollektiven Prozess über das Museum der Zukunft und die Zukunft des Museums nachzudenken.