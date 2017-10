Kunsthalle Wien Museumsquartier

Finissage: How To Live Together - Kunsträume in Wien

Die Finissage von "How To Live Together", einer Ausstellung, die sich mit den gesellschaftlichen Bedingungen unseres Zusammenlebens auseinandersetzt, fällt mit der Wahl zum Österreichischen Nationalrat zusammen. Die Kunsthalle Wien lädt aus diesem Anlass die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerot, den Soziologen Kenan Güngör und die Menschenrechtsaktivistin Anetta Kahane zur Diskussion.



Die Expert/innen ziehen ein Resümee über die aktuelle gesellschaftliche Situation in Europa und die Entwicklungen der vergangenen Monate. Über die Zukunft der Demokratie wird ebenso debattiert wie über politische Repräsentation, Anerkennung als Grundlage und Voraussetzung für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, oder die Entwicklung eines Wir-Gefühls unter den aktuellen sozio-politischen Prämissen.



Pay as you wish

Am letzten Wochenende von "How To Live Together" bestimmst du den Eintrittspreis und bezahlst für den Ausstellungsbesuch und die Veranstaltungen soviel du möchtest.



Programm:



Sa 14/10

11 – 13 Uhr

Dem Rätsel auf der Spur

Kinder Programm

15 – 20 Uhr

Das mag brilliant sein, neu ist es nicht …

Ein Forum mit Kunsträumen in Wien



fAN Kunstverein, Gärtnergasse, Gianni Manhattan, Hoast, keen on magazine, Kevin Space, KLUCKYLAND, Kunsthalle3000, Nathalie Halgand, New Jörg, Pina, PW-MAGAZINE, Schneiderei.Home.Studio.Gallery, school,Significant Other, SORT, Vin Vin, LLLLLLl

Im Anschluss Semesterabschlussfeier Community College