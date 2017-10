MAK Future Lab: Sehnsucht Arbeit

MAK FUTURE LAB

Sehnsucht Arbeit

Sozialer Aufstieg in Zeiten des Universal Basic Income



MAK-Säulenhalle

Eine Gesprächsreihe des MAK in Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien im Rahmen des MAK FUTURE LAB



Eintritt frei



Erwerbstätigkeit ist bislang ein Mechanismus für ökonomischen und sozialen Aufstieg. Welche Möglichkeiten werden in Zukunft noch bereitstehen, diesen zu erlangen? Was motiviert sozialen Aufstieg, und kann er vom ökonomischen Aufstieg entkoppelt gedacht werden?



TeilnehmerInnen:

Verena Dengler, Künstlerin

Daniel Häni, Unternehmer, Gründer der Initiative Grundeinkommen

Markus Marterbauer, Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaften und Statistik, Arbeiterkammer Wien

Friederike Spiecker, Ökonomin

Christian Tod, Filmemacher (Regisseur von Free Lunch Society)



Moderation:

Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor des MAK und Leiter der VIENNA BIENNALE





Das MAK FUTURE LAB ist ein vom MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst gegründetes Kreativlabor, das durch Workshops, Vorträge, Podiumsgespräche und andere Formate interdisziplinäre Beiträge zur humanen Gestaltung und Nutzung der Digitalen Moderne erarbeitet. Es positioniert Design, Architektur und bildende Kunst als treibende Kräfte von sozial, ökologisch, kulturell und wirtschaftlich nachhaltigen Marktwirtschaftsmodellen und vernetzt diese Kreativsparten – im Rahmen vielfältiger Kooperationen – mit Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Politik. Das MAK FUTURE LAB hat den Anspruch, sowohl ganzheitliche Orientierungen und davon inspirierte Gemeinwohlstrategien als auch konkrete innovative Geschäftsideen für die Zukunft zu entwickeln.