Ringturm Ausstellungszentrum

Building Strategies architektur.aktuell-Talks im Ringturm

Unsere gebaute Umwelt ändert sich rasant: Digitalisierung, Klimawandel und Globalisierung stellen neue Anforderungen an Stadt, Architektur und Architekten. Neue Berufsbilder entstehen, mobile Cross-Over-Strategien zwischen Bauwirtschaft, Planern und Öffentlichkeit sind gefragt. Zwischen Globalisierung und Lokalisierung werden neue Arbeits- und Lebensräume als integrierte Landschaften gestaltet. architektur.aktuell diskutiert die treibenden Faktoren dieser Bau-Zukunft, analysiert Aspekte der Praxis und präsentiert Erfolgsstrategien.



14 h

Keynote Speech

The Auditorium and Congress

Center in Plasencia, Spain

JOSÉ SELGAS & LUCÍA CANO



15–16 h

Neue Chancen

Architekturmarkt Europa



16–17 h

Urbane Landschaften

Die globale Agenda



17–18 h

Resonanzräume

Architektur und Medien