Volkskundemuseum Wien

Out and about – Führung durch das Volkskundemuseum

Fotocredits: Cecile Tonizzo

Für dieses Out and about öffnet das Volkskundemuseum seine Türen für das Theaterpublikum und gibt Einblicke in seine Sammlungen. Als Vorbereitung auf das Stück Chesterfield der Choreografin und Tänzerin Alix Eynaudi, das Anfang Dezember im Volkskundemuseum gezeigt wird, präsentiert Kathrin Pallestrang, Kuratorin der Textil- und Bekleidungssammlung des Volkskundemuseum, ausgewählte Lederexponate. Im Anschluss gewähren Alix Eynaudi, die Tänzerin und bildende Künstlerin Cécile Tonizzo und die Kostümbildnerin An Breugelmans Einblicke in die Entwicklung des Stücks und die Kostüme, gefolgt von einem Gespräch mit den Künstlerinnen über die Entstehung von Chesterfield, das besondere Material Leder und die Verbindung zum Volkskundemuseum.



Für Out and about schwärmen Künstler*innen und Publikum in die Stadt aus. Das Spektrum kann von gemeinsamen Spaziergängen, Treffen an besonderen Orten bis hin zum Flanieren durch Einkaufsstraßen reichen. Die Stadterkundungen führen abseits gewohnter Wege, hinterfragen etablierte Sichtweisen auf die Stadt und eröffnen neue Blickwinkel.



Mag. phil. Kathrin Pallestrang studierte Volkskunde/Europäische Ethnologie, Geschichte und Theaterwissenschaft an der Universität Wien und arbeitete anschließend freiberuflich für Projekte im Bildungs- und Kulturbereich (Ausstellungen und Jugendarbeit). Seit 2000 ist Pallestrang Teil des wissenschaftlichen Teams des Volkskundemuseums Wien. Seit 2011 leitet sie die Textil- und Bekleidungssammlung mit verstärkter Ausstellungs- und Publikationstätigkeit in folgenden Bereichen: „Die Textilmustersammlung Emilie Flöge“, „Stick- und Knüpfmusterstücke ruthenischer Flüchtlinge im Ersten Weltkrieg“, „Startfeld Bethlehem: Die barocke Jaufenthaler Krippe aus Tirol“ und „Matthias tanzt. Salzburger Tresterer on Stage“.