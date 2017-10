Gedenkstein am Mexikoplatz, 1020 Wien

Out and about mit Gin Müller und Ricardo Loewe: Walking History - rund um den Mexikoplatz

Fotocredits: Nora Wenzler

Anlässlich des Día de los Muertos am 1. November, einem der wichtigsten mexikanischen Feiertage, laden der Ar/ctivist und Dramaturg Gin Müller und der österreichisch-mexikanische Gerichtsmediziner und Menschenrechtsaktivist Ricardo Loewe zu einem Geschichtsspaziergang über den Mexikoplatz. Ausgehend vom Gedenkstein am Mexikoplatz erfährt das Publikum mehr über die Namensgebung des Platzes, die Rolle Mexikos als Exilland und die Beziehungen zwischen Mexiko und Österreich in den 1920er- und 1930er-Jahren.



Müllers und Loewes Gespräch wird sich darüber hinaus mit der aktuellen Situation und der Narcopolitik in Mexiko auseinandersetzen. Die 43 im Jahr 2014 verschwundenen Student*innen von Ayotzinapa sind dann auch Thema in Gin Müllers neuer Produktion FANTOMAS MONSTER – Teil 2/Mexiko, die von brut Ende November und Anfang Dezember im Theater Nestroyhof Hamakom gezeigt wird.



Ricardo Loewe ist gebürtiger Mexikaner und Sohn deutsch-österreichisch-jüdischer Eltern, die während der 1930er-Jahre nach Mexiko geflohen waren. Er ist in Mexiko aufgewachsen, hat dort studiert und als Sozialmediziner und Menschenrechtsverteidiger gewirkt. Die letzten 16 Jahre seiner Berufstätigkeit verbrachte er als Gerichtsmediziner für Folteropfer. Loewe ist tief in Mexiko verwurzelt und leistet mit seiner Arbeit einen Beitrag zur internationalen Solidarität gegen die Militärdiktatur und für Demokratie und Gerechtigkeit in seinem Geburtsland. Loewe ist mit einer Wienerin verheiratet, und das Ehepaar entschloss sich, den letzten Lebensabschnitt als Rentner*innen in Wien zu verbringen.





Für Out and about schwärmen Künstler*innen und Publikum in die Stadt aus. Das Spektrum kann von gemeinsamen Spaziergängen, Treffen an besonderen Orten bis hin zum Flanieren durch Einkaufsstraßen reichen. Die Stadterkundungen führen abseits gewohnter Wege, hinterfragen etablierte Sichtweisen auf die Stadt und eröffnen neue Blickwinkel.