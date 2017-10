Nesterval´s am Gellertplatz 7, 1100 Wien

Out and about mit Nesterval

19.10.2017 17:00h



Fotocredits: brut Wien

Kurz vor der Premiere des neuen Stücks Nesterval’s Dirty Faust in einem leer stehenden Gebäude im 10. Bezirk gibt es am 19. Oktober ein ganz besonderes Out and about. Das Publikum wird zu Instawalk und Probenbesuch eingeladen und bekommt so die einmalige Gelegenheit zu einem exklusiven Blick hinter die Kulissen. Wer die Theatertruppe Nesterval kennt, weiß, dass einmalige Locations, ausgefallene Kostüme und perfekt inszenierte Szenerien zahlreiche Möglichkeiten für außergewöhnliche Schnappschüsse bieten. Zusätzlich kann man bereits Fragmente des neuen Stücks miterleben und den Darsteller*innen die eine oder andere Frage stellen. Also schnell das Handy einpacken, und los geht’s!

Um Anmeldung wird unter tickets@brut-wien.at gebeten.