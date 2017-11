Theater Nestroyhof Hamakom

Theater im Bahnhof: Zu Gast

Fotocredits: Joannes Gellner

Ein Talkshowkonzentrat mit Pia Hierzegger & Gästen



1.840.226 Menschen mit 181 verschiedenen Staatsangehörigkeiten waren 2016 in Wien gemeldet, und das ist Vielfalt pur: Egal ob Wiener Urgestein, Zug’reister oder Wochenendtourist, viele unterschiedliche Menschen prägen die Stadt. Bereits seit Juli nimmt die Projektreihe WIEN LEBT der Initiative space and place die Wiener Vielfalt zum Anlass für ihre Stadtprojekte unter dem Titel A g’mischter Satz. Zum Abschluss im November hosten brut und WIEN LEBT einen Abend mit dem Theater im Bahnhof, der sich um das Thema Vielfalt in Wien dreht.

Bei der regelmäßig von brut gehosteten Reihe ZU GAST – Ein Talkshowkonzentrat fühlt die herzliche, aber gnadenlose Interviewerin Pia Hierzegger vom Theater im Bahnhof jeden Abend unterschiedlichen Persönlichkeiten aus Wien nacheinander in intimen Zwiegesprächen auf den Zahn. Die nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Fragen können von der aktuellen politischen Situation bis hin zu persönlichen Themen reichen. Dabei geht es nicht darum, zu erklären, aufzudecken oder bloßzustellen. Vielmehr sollen die Zuschauer*innen einen Einblick in die Welt der Gäste und in die Mentalität des Landes bekommen. Und bisweilen muss doch auch einmal unangenehm nachgebohrt werden … Jeden Abend entfaltet sich so ein Reigen höchst unterschiedlicher Einblicke, Sichtweisen und Standpunkte.

Das Grazer Theater im Bahnhof versteht sich als zeitgenössisches Volkstheater und setzt sich mit der österreichischen Identität zwischen Tradition und Pop auseinander. Im brut-Programm ist das größte professionelle freie Theaterensemble Österreichs regelmäßig vertreten. www.theater-im-bahnhof.com