Theater an der Gumpendorfer Straße

Musikalischer Adventkalender

Fotocredits: Fernanda Nigro

Jeden Tag ein Konzert im dazu passend nummerierten Bezirk: Der Musikalische Adventkalender, veranstaltet von Friedl Preisl, macht am Sechsten Station im Sechsten. Erleben Sie das Doppelkonzert im TAG als geistig-künstlerische Vorweihnachts-Bewältigungshilfe.



Der unvergleichliche Sir Tralala kündigt für diesen Abend „sozial-psychologische Anarcho-Musikunterhaltung“ an, in die er saisonal sensibel noch den Begriff „besinnlich“ mit ins Spiel bringen wird. Zum zweiten tritt die Formation Hans auf die Bühne. „Oamoi mit!“ heißt ihr Album und wenigstens „oamoi“ (besser öfta!) sollte mensch Hans live erleben! Sie sind MeisterInnen des Genrekastl-Verrückens, machen aus eigentlich allem Musik und zielen tatsächlich auf den Raum, in dem absolute (künstlerische) Freiheit wartet.



