Augustin Lounge, Reinprechtsdorfer Straße 31/im Hof,1050 Wien

Anstalt für Dichtungen aller Richtungen im Oktober

09.10.2017 19:00h



Fotocredits: Grafik: Carla Müller

Die nächste Anstalt für Dichtungen aller Richtungen findet am 9.10. um 19 Uhr in der Augustin-Lounge. 1050 Wien, Reinprechtsdorfer Str. 31/im Hof statt.



Thema: Topopoesie – Es geht darum, geografische Bezeichnungen zu sammeln und sie durch Anordnung(en) zu Gedichten zu machen = Topopoesie.



In ihrer nächsten Ausgabe lädt die Anstalt für Dichtungen aller Richtungen a. k. a. Augustin Schreibwerkstatt zum Sammeln von Orts-, Berg-, Gewässer-, Flur- und sonstigen Namen verschiedener Regionen. Die Listen der Bezeichnungen werden nach Kriterien wie Rhythmik, Wortendung, Alphabet u. s. w. geordnet, und so zu Gedichten umgeformt.



Wir bitten die Teilnehmer_innen, Landkarten aller Art und Weltgegenden mitzubringen und vielleicht schon in der Vorbereitung mit dem Sammeln geografischer Namen zu beginnen.



Augustin Schreibwerkstatt jeden 2. Montag des Monats



Konzept und Moderation: Robert Sommer & Jenny Legenstein



Die Veranstaltung ist für alle offen. Eintritt frei. Keine Vorkenntnisse nötig.