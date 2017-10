Salon der Kulturen - Mehrsprachigkeit in Kultur und Bildung

Unter dem Titel „Mehrsprachigkeit in Kultur und Bildung“ laden wir – in Kooperation mit Linguamulti – herzlich zu einem Salon der Kulturen ein. Am 11. Oktober 2017 werden in diesem Rahmen in Wien VertreterInnen aus Kunst, Kultur und Bildung über die Rolle von Mehrsprachigkeit in Kunst- und Kulturvermittlung und Bildungseinrichtungen sowie über mögliche multilinguale Konzepte diskutieren. Welchen Beitrag können künstlerische und Kulturelle Bildung sowie Schulen und Bildungseinrichtungen zu mehrsprachigen Konzepten leisten? Wie können sich Ansätze aus Kunst/Kultur und Bildung gegenseitig befruchten und dabei Synergieeffekte erzielt werden?

Die Themenstellung soll aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und durch individuelle Erfahrungen und Zugänge aus der Praxis erweitert werden.



Gäste: Dr.in Daniela Gronold (Bundesministerium für Bildung), Aslı Kışlal (diverCITYLAB), Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm (Institut für Germanistik/Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Universität Wien), Tina Leisch (Film-, Text- und Theaterarbeiterin), Mag.a Zwetelina Ortega (Linguamulti), HS-Prof.in Dr.in Brigitte Sorger (DiZeTIK - Didaktikzentrum für Text- und Informationskompetenz/PH-Wien), Peter Wesely (Verein Wirtschaft für Integration) und Mag.a Anne Wiederhold-Daryanavard (Brunnenpassage)



Ort: EDUCULT, Q21 im MuseumsQuartier Wien, Museumsplatz 1/e.-1.6, 1070 Wien (Stiegenaufgang 1.6 im Innenhof des MQ-Haupteingangs, rechts von Café Daily - 3. Stock)



Öffentliche Veranstaltung, Eintritt frei.

Um Anmeldung wird gebeten: marlene.kalnein@educult.at



In Kooperation mit Linguamulti.