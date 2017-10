Kunstsalon Schönbrunn, Schloss Schönbrunn, Ovalstiege 40, 1130 Wien

Art-Award 2017 der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs

27.10.2017 15:00h



Die Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreich, Landesverband Wien/NÖ/Bgld. vergibt für ihre Mitglieder 2017 erstmalig einen ART-Award für zeitgenössische Kunst.

Vernissage mit Bekanntgabe der PreisträgerInnen in beiden Kategorien ist am 27.10.2017 um 15 Uhr im Kunstsalon Schönbrunn im Schloss Schönbrunn.



Eröffnung durch Bezirksrat Mag. Klaus Daubeck, Bezirksvorstehung Hietzing



Neben der Überreichung von je € 1.000,- für die PreisträgerInnen werden die Siegerarbeiten zusammen mit weiteren 5 von der Jury bestgereihten Arbeiten je Kategorie aus dem Wettbewerb gezeigt.

Der ART-Award wird jenen Künstlerinnen und Künstlern zuerkannt,deren Werke sich in den Kategorien



• Malerei, Grafik

• Bildhauerei, Keramik und Installationen



durch einen besonderen Grad an Originalität auszeichneten.