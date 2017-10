Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27A, 1010 Wien

Fair for Art Vienna

06.10.2017 19:00h



Fotocredits: FAIR FOR ART Vienna

Eröffnung NUR MIT EINLADUNG!



Am 7. Oktober startet Wiens neue Kunstmesse FAIR FOR ART Vienna mit 50 Galeristen und Kunsthändlern aus Österreich, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz.

In der nur wenige Gehminuten vom Stephansdom entfernten Aula der Wissenschaften erwartet den Besucher ein kontrastreiches Spannungsfeld zwischen zeitgenössischer und traditioneller Kunst.



MODERN & CONTEMPORARY ART

Der zeitgenössischen Kunst ist ein großer Messeschwerpunkt gewidmet. Renommierte Galeristen präsentieren Arbeiten prominenter Künstler, wie Hans Bischoffshausen, Günter Brus, Gunter Damisch, Helmut Ditsch, Franz Grabmayr, Alex Katz, Otto Muehl, Hermann Nitsch, Oswald Oberhuber, Markus Prachensky, Drago Prelog, Arnulf Rainer, Hubert Scheibl, Max Weiler u.a.



FINE ART & ANTIQUES

Bei der traditionellen Kunst werden Sammelgebiete aus fast allen Epochen, von der Kunst der Antike bis ins frühe 20. Jahrhundert, geboten: Alte Meister, Mobiliar von Barock bis Art Deco, Uhren, Schmuck, Silber- und Porzellanexponate, Kleinkunst, antike Teppiche, Bildende Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts u.v.m.



FAIR FOR ART Vienna

Die neue Kunstmesse im Herzen von Wien