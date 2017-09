Nicole Eisenman: freier Eintritt mit dem Standard

Fotocredits: Nicole Eisenman, Dark Light, Ausstellungsansicht, Secession 2017, Foto: Sophie Thun

Nicole Eisenman – Dark Light



Nicole Eisenman zeigt in der Secession kürzlich vollendete Gemälde und Zeichnungen, die unmittelbar als Reaktion auf die letzte US-Präsidentenwahl entstanden sind. In apokalyptischen Szenen thematisierte Eisenman schon des Öfteren Machtverhältnisse und die Ohnmacht des Individuums. Ihr neuester Werkzyklus schließt hier an: Sie zeichnet ein düsteres Bild Amerikas unter der Herrschaft Donald Trumps und einer Gesellschaft, die teilnahmslos und abwesend kurz vor dem Abgrund steht.



