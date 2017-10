Hochhaus Herrengasse, Herrengasse 6-8, 1010 Wien

Kultursalon: Matt spricht mit Semotan

02.10.2017 19:00h



Gerald MATT

spricht mit

Elfie SEMOTAN



Wir freuen uns sehr zur nächsten Aufzeichnung des #KULTURSALON einladen zu dürfen.



Gerald Matt trifft in diesem Gespräch auf Elfie Semotan. Semotan zählt zu den bekanntesten Fotografinnen unserer Zeit. Zunächst als Fotomodell tätig, wechselte Semotan Ende der 1960er-Jahre hinter die Kamera und begann eine internationale Karriere als Fotografin. Sie wurde mit Kampagnen für Palmers und Römerquelle bekannt und ihre Arbeiten erschienen in sämtlichen renommierten Magazinen wie Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, The New Yorker u.v.m.



Anmeldung bitte per Mail an:

office@artinstitutevienna.at



Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl diesmal auf 40 Personen begrenzt ist!! Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.



Die Aufzeichnung wird auf W24 - Das Stadtfernsehen und im Verbund der österreichischen Regionalsender »R9 Österreich« ausgestrahlt.