Dream Store

DREAM STORE – DREAM COLLECTOR von ONA B.

Musikperformance: Robert Michael Weiß (music & soundscape), ONA B. (Stimme)



Einführende Worte: Hilde Hawlicek, Bundesministerin a. D.





ONA B. sammelt Träume



Ihre Träume können Sie ihr unter https://www.facebook.com/dreamstoredreamcollector/ und per Post an das



KosmosTheater (z. H. ONA B.) zukommen lassen, oder auch im Traum-Briefkasten direkt vor Ort einwerfen.



Die Träume bleiben anonym, denn ein Traum ist etwas sehr Persönliches.



In ihrer Ausstellung zeigt ONA B. gezeichnete, gemalte oder konzeptuell umgesetzte Träume.



Sie sind Ausdruck tiefer Begegnungen mit dem Selbst. Manchmal verschleiert und manchmal sehr klar.



Träume sind wie Reisen. Aus den Tag- und Nachtträumen entsteht ein Traumnetz, das eines Tages als große Installation realisiert wird.





ONA B. setzt ihre Arbeit am DREAM STORE – DREAM COLLECTOR, nach Stationen bei der Biennale Sinop (2014), am Institut IMA (2014), in der Artothek Krems (2015) und in der AA-Collection (2017), im Herbst im KosmosTheater fort.