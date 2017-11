Die Schöne, Kuffnergasse 7, 1160 Wien

Für Immer

11.11.2017 14:00h



13 artists – one format – one color

"from street to skin"

11.11.2017 Vernissage 14-22.00

First come, first served



Von der Straße direkt unter die Haut! >> Für Immer! <<

Am 11.11.17 gibt es einen Tag lang die Chance, sich von Größen aus der Szene wie RIOT 1394 oder ANKER78 uvm. tätowieren zu lassen. Von 14:00 – 22:00 Uhr wird in der Schönen die Nadel geschwungen!





Anker79 (AT) www.anker79.net

Bosko (AT) www.boskogastager.tumblr.com

Drawvolution (AT) www.drawvolution.tumblr.com

El Lasso (AT) www.ellasso.at

Emanuel Jesse (AT/DE) www.emanueljesse.com

Flying Förtress (DE) www.teddytroops.bigcartel.com

Lunar (HR) www.instagram.com/slavenlunar

Lym Moreno (AT/VEN) www.conmostaza.com

Marcolor77 (CH) www.instagram.com/marcolor77

Marie Vermont (AT) www.marievermont.world

Monsterzeit (AT/DE) www.instagram.com/monsieur_monsterzeit

Paul Busk (AT) www.cmod.at

Riot 1394 (DE) www.riot1394.tumblr.com



Blackwork by Maschinenraum Tattoostudio