Die Schöne, Kuffnergasse 7, 1160 Wien

Zeitraum

31.10.2017 18:00h



Ab 10.Juli hatten sich 9 Künstler in der Schönen eingefunden um in dem Sommer-Atelier ZEITRaUM zusammen zu arbeiten.



Die Teilnehmer waren:



Neda Nikolic diplomierte an der Universität für Angewandte Kunst.



Rina Treml und Ivonne Barrera bilden zusammen das Künstler Kollektiv PAIVKA.



Nicole Lechner Gründerin des Labels Maison NYCA.



Sowie Marie Willmann, Katrin Kreiner, Sophie Hundbiss, Valerie Bosse, Benedikt Büllinger, die zusammen das Künstler Kollektiv

U + bilden.





Die Ergebnisse dieses interdisziplinären Arbeitens werden am 31.Oktober in Form einer Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Ab 18 Uhr sind alle herzlich eingeladen, bei Wein und Bier in der Ausstellung ZEITRaUM kuratiert von Florian Appelt in der Schönen vorbei zu schauen.