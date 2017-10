Kunstsupermarkt, Mariahilferstraße 103, 1060 Wien

11. Wiener Kunstsupermarkt

18.10.2017 17:00h



Lernen Sie neue Kunstschaffende und ihre Kunstwerke kennen!



90 österreichische und internationale Künstler_innen stellen mehr als 6.000 Werke aus / von 19.10.2017 bis 27.1.2018 in der Mariahilfer Straße / Vernissage am 18.10. ab 17:00 Uhr



Er ist mittlerweile zu einer echten Institution geworden: Der Kunstsupermarkt in der Wiener Mariahilfer Straße geht in die elfte Saison. Von Mitte Oktober bis Ende Jänner stellen 90 Künstler_innen aus 14 Ländern Originalkunstwerke zu günstigen Fixpreisen aus.



Das Spektrum der Arbeiten reicht von Zeichnungen über Aquarelle, Acryl- und Ölbilder bis hin zu Kleinskulpturen. Unter den vielen Neuzugängen befinden sich junge Talente ebenso wie etablierte Kunstschaffende mit internationalem Renommee.





Die Vernissage für den 11. Wiener Kunstsupermarkt findet am

Mittwoch, den 18. Oktober 2017 ab 17:00 Uhr statt.

Ab Donnerstag, den 19. Oktober 2017 haben wir dann mit mehr als

5.000 Originalwerken zu den gewohnten Zeiten bis Ende Jänner für Sie geöffnet.





- Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11:00 - 19:00 Uhr, Samstag 10:00 - 18:00 Uhr

- Kunstsupermarkt Telefon: +43 664 7397 4399

- E-Mail: info@kunstsupermarkt.at / Web: www.kunstsupermarkt.at