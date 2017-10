Architekturzentrum Wien

urbanize! Panel: Housing Rights, Media and Self-Organization

Fotocredits: Michele Lancione / Community Productions

Diskussionsrunde und Filmscreening im Rahmen des urbanize! Festivals mit Media-Aktivist Valerio Muscella / Cro.M.A. und Filmemacher Michele Lancione



4Stelle ist ein von Menschen aus mehr als 30 Ländern besetztes Hotel in Rom. Die preisgekrönte Web-Dokumentation des Multimedia-Kollektivs CRo.M.A. erzählt die Geschichte dieses Wohnblocks und des Alltags der über 250 Familien, die sich im ehemaligen Leerstand ein Zuhause schaffen. Der Dokumentarfilm ‘A început ploaia’ (It started raining) begleitet 100 Bewohner*innen in Bukarest, die nach ihrer Zwangsräumung 2014 zwei Jahre in einem Straßen-Protestcamp vor ihrem Haus ausharren und liefert damit eine Gegenerzählung zur allgemeinen medialen Wahrnehmung. Wie schafft man eigene Narrative zur Etablierung von Gegenöffentlichkeit und was können künstlerische und wissenschaftliche Strategien für urbane Kämpfe leisten? Mit Valerio Muscella/Cro.M.A. und Filmemacher und Stadtgeograph Michele Lancione.



FILM:

A început ploaia (It started raining) - Dokumentarfilm, Michele Lancione, Rumänien 2017, 71 Minuten, OFmeU



A început ploaia (It started raining) erzählt die Geschichte der 100 Bewohner*innen der Vulturilor-Straße 50 in Bukarest, die vom September 2014 bis Juni 2016 auf der Straße vor ihrem Haus ausharren, um gegen die vorangegangene Zwangsräumung zu kämpfen. Es ist der längste und bekannteste Protest für das Recht auf Wohnen im heutigen Rumänien.





weitere urbanize! Veranstaltungen am 10.10. (Auszug):



- 16 - 19:00: EinanderBewegt - Siebdruckworkshop

- 10 - 18:00: Ideenwettbewerb Kinder, Kinder! departure Talk und Creators Lab

Was verhilft Kindern eigentlich zu ihrem Recht auf Stadt, was fördert Selbständigkeit und Empowerment im urbanen Alltag? Der Ideenwettbewerb Kinder, Kinder! Neue Design-Ideen zum Stadtleben aus Kindersicht blickt auf die Stadt, wie Kinder sie sehen könn(t)en. Gesucht sind Ideen, die den Alltag für Kinder in der Stadt erleichtern und bereichern. Mehr Informationen unter: http://urbanize.at/2017/event/ideenwettbewerb-kinder-kinder



http://urbanize.at/2017/events/10-10-2017





URBANIZE! FESTIVAL "DEMOCRACitY - Demokratie und Stadt"

vom 06.10. bis 15.10.2017



http://urbanize.at/2017/



urbanize! lädt mit internationalen Gästen ins öffentliche Wohnzimmer im Architekturzentrum Wien. Mit Vorträgen und Diskussionen, dem Public Seminar Place Internationale des Social Design Studios an der Universität für angewandte Kunst Wien, Workshops für Erwachsene und Kinder, Vernetzungstreffen, künstlerischen Interventionen, der Ausstellung Actopolis. Die Kunst zu handeln in Kooperation mit dem Architekturzentrum Wien, dem Goethe Institut und Urbane Künste Ruhr, Filmen, Konzerten und Stadterforschungen diskutiert das Festival Strategien des neuen Munizipalismus ebenso wie Selbstorganisation im Wohnbau und Fragen zu Solidarität und Nachbarschaft.



Mit Gästen aus Athen, Barcelona, Berlin, Belgrad, Bukarest, Detroit, Rom, Paris und Wien ruft urbanize! 10 Tage vor der österreichischen Nationalratswahl den Place Internationale im Az W aus: Einen Ort der Solidarität statt der Angst, der aktiven Selbstermächtigung statt der passiven Lähmung, der Arbeit an einer umfassenden Re-Demokratisierung als Basis einer gerechteren und lebenswerteren Zukunft. Willkommen!