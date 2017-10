Architekturzentrum Wien

urbanize! Public Seminar Place Internationale

Fotocredits: Rasande Tyskar

Public Seminar zum Sturz von Türmen und Säulen, Verbrennen von Flaggen und dem Ertränken von Regierungen



Das Public Seminar Place Internationale Wien des Social Design Studio, einer Abteilung der Universität für angewandte Kunst Wien, eröffnet für 7 Tage einen öffentlichen Ort des Lehrens und Lernens für eine post-babylonische Stadtgesellschaft: Vom Turmbau zu Babel bis zur Refugee-Bewegung, von der Pariser Commune bis zum heutigen Kampf um Stadt lädt Jochen Becker/metroZones (Berlin) gemeinsam mit internationalen Gästen zur Erkundung von Post-Babylon als Ort des Sprechens in vielen Zungen, um so zu gemeinsamen Wissen, Artikulation und Handeln zu gelangen.



Das Public Seminar wird vom Berliner Stadtforscher, Kurator und Autor Jochen Becker in Kooperation mit dem Social Design Studio der Universität für angewandte Kunst Wien sowie dem urbanize! Festival geleitet. Jochen Becker ist Gründungsmitglied von metroZones - Zentrum für städtische Angelegenheiten und Herausgeber zahlreicher Publikationen, u.a. BIGNES? (2001), Kabul/Teheran 1979ff (2006) und Global Prayers (2014). Im Wintersemester 2017/18 ist Jochen Becker Guest Scholar im Social Design Studio der Universität für angewandte Kunst Wien.



Eine Veranstaltung von Social Design / Universität für angewandte Kunst Wien in Kooperation mit dem urbanize! Festival.



TERMINE PUBLIC SEMINAR:



Montag, 9.10. 14 - 17:00 UHR: Einführung mit Jochen Becker

Dienstag, 10.10. 10 - 17:00 UHR: Turmbau zu Babel und Pariser Kommune 1871

Mittwoch, 11.10. 14 - 17:00 UHR: Counter-Narratives für das Recht auf Wohnen

Freitag, 13.10. 14 - 17:00 UHR: Resist and Occupy

Samstag, 14.10. 14 - 17:00 UHR: Urbane Bewegungen 2.0

Sonntag, 15.10., 17 - 24 Uhr: Place Internationale Intervention und und Wahlparty



All Public Seminars will be held in english! Participation in the entire seminar or on individual workshop days welcome. For participation in the entire seminar please register until Oct. 7th: socialdesign@uni-ak.c.at.

Kostenbeitrag: Freie Spende!



weitere urbanize! Veranstaltungen am 9.10. (Auszug):

- 14.-18:00: Raum_Wagen - Workshop

- 16.-19:00: EINANDERbewegt - Universalsprache SCHACH



http://urbanize.at/2017/events/9-10-2017





URBANIZE! FESTIVAL "DEMOCRACitY - Demokratie und Stadt"

vom 06.10. bis 15.10.2017



http://urbanize.at/2017/



urbanize! lädt mit internationalen Gästen ins öffentliche Wohnzimmer im Architekturzentrum Wien. Mit Vorträgen und Diskussionen, dem Public Seminar Place Internationale des Social Design Studios an der Universität für angewandte Kunst Wien, Workshops für Erwachsene und Kinder, Vernetzungstreffen, künstlerischen Interventionen, der Ausstellung Actopolis. Die Kunst zu handeln in Kooperation mit dem Architekturzentrum Wien, dem Goethe Institut und Urbane Künste Ruhr, Filmen, Konzerten und Stadterforschungen diskutiert das Festival Strategien des neuen Munizipalismus ebenso wie Selbstorganisation im Wohnbau und Fragen zu Solidarität und Nachbarschaft.



Mit Gästen aus Athen, Barcelona, Berlin, Belgrad, Bukarest, Detroit, Rom, Paris und Wien ruft urbanize! 10 Tage vor der österreichischen Nationalratswahl den Place Internationale im Az W aus: Einen Ort der Solidarität statt der Angst, der aktiven Selbstermächtigung statt der passiven Lähmung, der Arbeit an einer umfassenden Re-Demokratisierung als Basis einer gerechteren und lebenswerteren Zukunft. Willkommen!