Europaplatz 1, 1150 Wien

Finissage Vienna Design Week

08.10.2017 17:00h



Finissage in den festivalzentralen Nord & Süd in Anwesenheit der Designschaffenden - letzte chance!



Finissage in unseren Festivalzentralen - seid dabei!



Festivalzentrale Nord im Blauen Haus:

15., Europaplatz 1



Festivalzentrale Süd am Sparkassaplatz:

15., Sparkassaplatz 4



Zweigeteilter Bezirk, zweigeteilte Festivalzentrale. Wie kein anderer ist der 15. Bezirk in zwei Hälften geteilt. Im Norden: die bevölkerungsreichere, erst nach 1850 verstädterte. Im Süden: die historische, bis ins Mittelalter zurückgehende. Dazwischen: Gleise. Dieser Bandbreite trägt die VIENNA DESIGN WEEK heuer mit gleich zwei Festivalzentralen Rechnung. Während das Blaue Haus am Westbahnhof – unlängst als Flüchtlingsnotquartier genutzt – von IKEA demnächst in ein architektonisch aufsehenerregendes Tor zum Bezirk transformiert wird, lädt die in den 1970er-Jahren von Johann Georg Gsteu umgestaltete, ehemalige Zweigstelle der Zentralsparkasse am Sparkassaplatz buchstäblich dazu ein, an Bord eines städtebaulichen Juwels mit kielförmigem Grundriss zu gehen. Hier nden zudem alle Talks, Panels und Lectures statt. In diesem Sinne: Design verbindet. Auch den 15. Bezirk.