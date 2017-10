Ruby Marie Hotel & Bar, Kaiserstraße 2–4, 1070 Wien

Vienna Design Week: Sonic Rug

04.10.2017 18:30h



Selina Reiterer



Der SONIC RUG ist das Ergebnis einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema der Smart Textiles. Die Verbindung aus softem Material und digitaler Welt manifestiert sich hier in Form einer interaktiven Installation. Durch das Berühren unterschiedlicher Stellen, kann ein Grundton angestimmt und anschließend verstärkt oder verzerrt werden. Die flauschige Oberfläche des Teppichs fungiert dabei als Sensor, der Informationen an ein Programm schickt – das Spektrum der akustischen Signale reicht von harmonischen Variationen über flächige Klänge bis hin zu kumulierendem Lärm. Im Vordergrund des Interfaces steht nicht die Technologie, sondern die buchstäblich fassbare Qualität von Handwerk und Texturen in Zeiten des Swipens und Scrollens.



Cocktail: Mi 4.10., 18.30 Uhr