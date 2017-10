Heimat Wien, Zirkusgasse 13, 1020 Wien

Vienna Design Week: Is Ma Wuarscht

02.10.2017 19:30h



IS MA WUARSCHT – Wiener Würstelstand neu gedacht



Ihre Architektur ist anonym und zweckmäßig.

Ihr Angebot ebenso.

Trotzdem prägen sie seit Jahrzehnten das Stadtbild und die kulinarische Landschaft Wiens: die Würstelstände.



Innerhalb der ubiquitären Transiträume inszenieren sie sich als topografische Besonderheiten, die sich allen lokalen und globalen wie kulturellen und sozialen Entwicklungen zu entziehen scheinen.



Im Rahmen der Vienna Design Week lädt Heimat Wien, die Agentur für Veränderung, Künstler und Kreative ein, den Wiener Würstelstand in all seinen Dimensionen neu zu denken – von architektonischen Installationen bis hin zu sozialen Interventionen.



Eine Experten-Jury wählt die besten Einreichungen. Diese werden dann in den Agentur-Räumlichkeiten unter dem Titel „Is ma Wuarscht – Wiener Würstelstand neu gedacht.“ ausgestellt.





Jury



- Lilli Hollein, Direktorin und Mitbegründerin der VIENNA DESIGN WEEK, Design- und Architekturexpertin

- Norbert Kettner, Geschäftsführer WienTourismus, ehem. Geschäftsführer von Departure

- Stefan Olah, Architekturfotograf (u.a. für das Buch „Fünfundneunzig Wiener Würstelstände: The Hot 95“)

- Schuberth und Schuberth, Büro für Architektur und Innenarchitektur

- Josef Bitzinger, Würstelstand-Vordenker und Geschäftsführer von „Würstel & Co.“





Einreichbedingungen



Wer?

jede/r



Wie?

Verpflichtend: Konzeptbeschreibung; ausstellbare Visualisierung, max. 2 Charts im Format A2

Optional: tatsächliche Umsetzung

Digitale Einreichunterlagen an: servus@heimat.wien

Physische Einreichungen an: Heimat Wien, Zirkusgasse 13/3, 1020 Wien



Wann?

1. September 2017: Call for Entry

23. September 2017: Einreichschluss

2. Oktober: Ausstellung



Wo?

Heimat Wien

Zirkusgasse 13/3, 1020 Wien