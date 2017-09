Festivalzentrale Süd, Sparkassaplatz 4, 1150 Wien

Vienna Design Week: Panzerschrank Potemkin

30.09.2017 17:00h



Spezial / Ausstellung

PANZERSCHRANK POTEMKIN



Wenn sich Tresorräume in den Ruhestand begeben, träumen sie nicht selten vom Kino – und von jener Zeit, als Einbrüche physische Vorgänge, Goldbarren und Geldbündel noch real waren und von Meisterdesignerinnen entwickelte, streng abgedichtete Kammern neben den Stars einen ganzen Akt lang die Hauptrollen spielen konnten – in jedem Fall größer und aufregender als die nackte Existenz im Keller einer verlassenen Bank. Filmregisseur und Multimediakünstler Virgil Widrich wandelt den Tresorraum der ehemaligen Zentralsparkassenzweigstelle am Sparkassaplatz 4 in eine Projektionsfläche für anaglyphe Raumprojektionen um. Rot-grüne 3-D-Brillen werden bereitgestellt.



29.9.–8.10., 11–​20 Uhr

Cocktail: Sa 30.9., 17 Uhr

Finissage: So 8.10., 17 Uhr