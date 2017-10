Hauptbücherei Wien

Willy Puchners: Fabelhaftes Meer

So weit, so tief, so vielfältig, so schwerelos: eine Liebeserklärung des Künstlers an die Ozeane und an alles maritime Leben. Willy Puchner bezaubert mit seinem Panoptikum des Meeres in unzähligen verschiedenen Facetten. Es bleibt nicht bei bloßer Abbildung: Bei Willy Puchner verbinden sich Beobachtung und Phantasie, Gedanke, Idee und Poesie. Da gibt es schwimmende Elefanten, tanzende Tiefseekreaturen, bunte Regatten, ein Traum-U-Boot, Inseln voll bunter Vögel, die Fische im Teatro Mare, versunkene Schiffe und endlose Strände, die Finderglück verheißen...



»Als Kind lebte ich in einer Kleinstadt.« schreibt Willy Puchner in seinem Vorwort zum Buch, »Mit vierzehn Jahren sah ich zum ersten Mal das Meer. Bis dahin träumte ich vom großen Ozean, von Schiffen, Meerestieren und Inseln. Ich wünschte mir, einmal dorthin zu reisen, stellte mir an diesen Orten ein außergewöhnliches Leben vor; ein Leben von wunderbaren Menschen, kostbaren Pflanzen und fabelhaften Tieren. Ich verklärte das Meer, und das mache ich bisweilen auch noch heute. Ich sehne mich fortwährend nach dem Ozean, fühle, dass ich gerade von Wasser umgeben bin und dass ich im nächsten Augenblick an Land gehen werde.«



Willy Puchner arbeitet als freischaffender Fotograf, Zeichner und Autor in Wien und auf Reisen. Nach dem Studium der Philosophie folgte er seinen Sehnsüchten und bereiste die ferne Welt. Er veröffentlichte viele Bücher, zeigt seine Bilder in Ausstellungen, publiziert in Zeitschriften, veranstaltet Workshops und Vorträge.



Werkstattgespräch und Buchpräsentation: Mo, 2.10., 19.00 Uhr

Silke Rabus (Literaturkritikerin, Biografin) im Gespräch mit Willy Puchner

Das Buch Fabelhaftes Meer erscheint bei Nilpferd im G&G Verlag.