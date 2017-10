ÖFSE, Sensengasse 3, 1090 Wien

War of Pictures 1945 - 1955

04.10.2017 18:00h



Pressefotografie und Bildkultur im befreiten/besetzten Österreich

Von 4. bis 6. Oktober 2017

Bitte um Anmeldung unter warofpictures.comm@univie.ac.at



Tagung des Institutes für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien



Konzept und Organisation: Marion Krammer, Margarethe Szeless



Die Geschichte der österreichischen Besatzungszeit ist bereits häufig geschrieben worden, die Bilder dieser Ära dienten dabei aber meist nur als illustratives Beiwerk. In der Tagung „War of Pictures 1945 – 1955“, die vom 4. bis 6. Oktober an der Universität Wien stattfinden wird, stehen erstmals die Pressebilder selbst im Fokus – und mit ihnen auch die österreichischen PressefotografInnen und die Publikationen, in denen ihre Fotos erschienen. Ziel der interdisziplinären Tagung, die an der Schnittstelle von Zeitgeschichte und Mediengeschichte angesiedelt ist, ist es, anhand ausgewählter Fallbeispiele zu untersuchen, wie die Politik der Bilder im besetzten Nachkriegsösterreich funktionierte.



Als Grundlage der Tagung dienen die Forschungsergebnisse des vom FWF (Austrian Science Fund) geförderten Forschungsprojekts „War of Pictures. Austrian Press Photography 1945-1955“, das Ende 2017 abgeschlossen wird . Gemeinsam mit internationalen ExpertInnen aus dem Feld der Zeit- und Mediengeschichte beleuchtet das Projektteam die hegemonialen Bilderzählungen der Ära, die Instrumentalisierung von Fotos im Kalten Krieg sowie die die Herausbildung von Bildikonen der Zweiten Republik. Auch Studierende, die ihre Bakkalaureatarbeiten unter Anleitung des Forschungsteams verfasst haben, werden ihre Forschungsergebnisse zum Thema auf der Tagung präsentieren.









//// TeilnehmerInnen: Nadya Bair (Digital Humanities Lab, Yale University), Silke Betscher (Universität Bremen), Anton Holzer (Fotohistoriker, Wien), Jens Jäger (Universität Köln), Monika Faber (Institut Bonartes, Wien), Fritz Hausjell (Universität Wien), Marion Krammer (Universität Wien), Ina Markova (Universität Wien), Gerhard Paul (Universität Flensburg), Michaela Pfundner (Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek), Oliver Rathkolb (Universität Wien), Margarethe Szeless (Universität Wien), Annette Vowinckel (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, Humboldt-Universität Berlin) u.v.a.m.





-----------PROGRAMM--------------

>>> Mittwoch, 4. Oktober 2017

ÖFSE, Sensengasse 3, 1090 Wien, Alois-Wagner-Saal



18:00 -19:00 Vortrag

Gerhard Paul: War of Pictures. Eine Visual History des Krieges





>>> Donnerstag, 5. Oktober 2017

Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft,Währinger Straße 29, 1090 Wien; Seminarraum 4, Untergeschoß





09:15 -10:00

Oliver Rathkolb & Fritz Hausjell: Begrüßung

Marion Krammer & Margarethe Szeless: Einführung



10:00-11:00

Panel I – Fotojournalismus nach 1945

Moderation: Anton Holzer

Anette Vowinckel: Produktion, Distribution und Zirkulation von Pressebildern

Silke Betscher: Der Kalte Krieg in den deutschen Nachkriegsillustrierten



11:00- 11:30 Kaffeepause



11:30 -13:00

Panel I – Fotojournalismus nach 1945

Moderation: Anton Holzer

Margarethe Szeless/Marion Krammer: Der US-amerikanische Bilderdienst als Motor der österreichischen Pressefotografie

Nadya Bair: Magnum Photos’ European Networks, 1947-1955





13:00 – 14:15 Mittagspause



14:15 – 16:00

Panel II Die viel gezeigten und die nicht gezeigten Bilder

Moderation: Oliver Rathkolb

Marion Krammer: Bildikonen nach 1945 revisited

Margarethe Szeless: War of Pictures. Bildpropaganda im besetzten/befreiten Österreich.

Carmen Hartl: Mythos Trümmerfrauen



16:00– 16:30 Kaffeepause



16:30 – 17:30 Podiumsdiskussion - Das Geschäft mit dem historischen Bild

Wie wird mit historischen Bildern Geschäft gemacht? Welche Bildarchive und Bildagenturen gibt es am österreichischen Medienmarkt? Woher bekommen JournalistInnen ihre Bildquellen? Wie sieht die konkrete Arbeit von Bildagenturen und von JournalistInnen aus? Sind Bilder Illustration für Geschichten oder auch deren Ausgangspunkt?



Marianne Enigl, Profil

Luzia Strohmayer-Nacif, APA PictureDesk

Christian Brandstätter, Brandstätter Verlag









>>> Freitag, 6. Oktober 2017

Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Währinger Straße 29, 1090 Wien; Seminarraum 8, 1. Stock



09:30 – 11:00

Panel III – Pressefotografien als historische Quelle

Moderation: Monika Faber

Anton Holzer: Fotojournalismus Revisited. Neue Ansätze in der Foto- und Mediengeschichte

Michaela Pfundner: Das USIS Archiv und der Marshall Plan

Jens Jäger: Visual History. Fotografien als historische Quelle



11:00-11:30 Kaffeepause



11:30 – 13:00 Panel IV - Rasender Stillstand oder Stunde Null. Biografien und Karrieren österreichischer PressefotografInnen

Marion Krammer: Moderation+ Einleitung

Caroline Schenk: Franz Fremuth

Saskia Etschmaier: Albert Hilscher

Antonia Hauenschild: Ferdinand Schreiber

Alexandra Unsinn: Herbert Kofler



13:00 – 14:00 Mittagspause



14:00 – 15:00

Podiumsdiskussion – Das Berufsbild Pressefotograf/in heute

Wie hat sich das Berufsbild des/der Pressefotografen/in seit 1945 gewandelt? Welche Herausforderungen ergeben sich durch Internet und soziale Medien? Wie funktionierte die Inszenierung von Politik früher und wie funktioniert sie heute?



Fritz Hausjell im Gespräch mit

Petra Bernhardt, Politikwissenschafterin mit Schwerpunkt Politische Ikonografie

Kristian Bisutti, nach 1955 Fotograf für „Die Presse“

Franz Goess, Fotograf ab 1955 für „Paris Match“

Katharina Gossow, Fotografin