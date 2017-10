Rathaus Stein, Rathausplatz 2, 3500 Krems-Stein

Artist Talk mit Hadas Tapouchi und Robert Streibl

02.10.2017 18:00h



Fotocredits: Hadas Tapouchi, Aus der Serie "Memory Practices", 2017 © Hadas Tapouchi

Die Stadt Krems und AIR―ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich laden am 2. Oktober 2017 um 18 Uhr zum Artist Talk mit der israelischen Künstlerin Hadas Tapouchi und dem Kremser Historiker Robert Streibel in das Rathaus in Stein.



Die in Israel geborene und in Berlin lebende Künstlerin Hadas Tapouchi (*1981 in Tel Aviv) verbrachte im Rahmen des AIR―ARTIST IN RESIDENCE Programms den Sommer in Krems an der Donau. Seit mehreren Jahren beschäftigt sich die Künstlerin in ihrem Projekt „Memory Practices“ mit Zwangsarbeiter- und Kriegsgefangenlager sowie anderen Tatorten des Zweiten Weltkriegs. Während ihres Aufenthalts im Juli und August 2017 suchte sie mit Unterstützung des Historikers Robert Streibl (*1959 in Krems), der seit vielen Jahren über die Zeit des Nationalsozialismus in Österreich forscht und wichtige Impulse gegen das Vergessen setzt, solche Tatorte in Krems und Umgebung auf. Diese Orte scheinen heute als ganz „normale“ Orte. Hadas Tapouchi hat sie fotografiert und kartographiert, um auf sie aufmerksam zu machen und sie ins Bewusstsein zu holen. Die in Krems entstandenen Fotografien sowie Kurzbeschreibungen sind derzeit und noch bis 27. Oktober 2017 in der Ausstellung SITES & MEMORIES gemeinsam mit Arbeiten von Iris Andraschek und Hubert Lobnig in der Galerie IG Bildende Kunst in Wien zu sehen.



Im Rathaus in Stein stellen Hadas Tapouchi und Robert Streibl das Projekt vor und diskutieren über Erinnerungs- und Mahnmalkultur sowie den Normalisierungsprozess solcher Tatorte. Andreas Hoffer, Kurator der Kunsthalle Krems und von AIR―ARTIST IN RESIDENCE, moderiert das Gespräch. Begleitend zum Projekt von Hadas Tapouchi erscheint eine Zeitung, in der unterschiedliche Autor/innen über die Normalisierung von Tatorten schreiben.



Artist Talk

Hadas Tapouchi, Künstlerin, und Robert Streibel, Historiker

Moderation: Andreas Hoffer, Kurator Kunsthalle Krems und AIR―ARTIST IN RESIDENCE