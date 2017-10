Weltmuseum Wien

Kulturmanagement in internationalen Kontexten

PRÄSENTATION DER STUDIE UND DER PUBLIKATION

"Kulturmanagement in internationalen Kontexten"

Birgit Mandel zu Gast



18.00-20.00 Uhr

im Anschluss der Präsentation Diskussion und Ausklang bei einem guten Glas Wein



ÜBER DAS BUCH

KulturmanagerInnen sind zunehmend auch AkteurInnen des internationalen Kultur-Austauschs, sei es als „global player“ in kultur- und kreativwirtschaftlichen Kontexten, im internationalen Festivalmanagement oder Kulturtourismus, als MittlerInnen in Austausch- und Kulturentwicklungsprojekten im Kontext von „Cultural Diplomacy“ oder als „transkulturelle“ „change manager“ in vor allem durch Migration ausgelösten Transformationsprozessen des nationalen Kulturlebens.



Welche unterschiedlichen Arbeitsbedingungen gibt es im Kulturmanagement? Wie verändern sich kulturelle Strukturen im Zuge der Internationalisierung des Kultursektors - unter anderem durch internationale Kooperationen, Tourismus, Digitalisierung, Migration? Worin liegen die wichtigsten gesellschaftspolitischen Zukunftsaufgaben für KulturmanagerInnen?



Die Autorin gibt am 11. Oktober persönlich Antworten auf diese und weitere Fragen.



Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter: office@kulturkonzepte.at