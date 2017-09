Semper Depot

Kultcamp17 & Preis der freien Szene Wiens

Programm ab 12 Uhr im Mehrzwecksaal im Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien (Lehargasse 8, 1060 Wien)





== 12-17 Uhr: Kultcamp17 - Das Barcamp zur Politik dezentraler Stadt- und Kulturarbeit



Moderation: Alisa Beck, Walter Gössinger, Fanja Haybach



13-14 Uhr: Session 1

Slot 1: Subkultur braucht Raum - auf der Suche nach langfristigen Lösungsstrategien in Wien (Magdalena Augustin)

Slot 2: Geld/Kultur/Arbeit (_willi Hejda)

Slot 3: 35 Jahre Rosa Wirbel - Vom 1. Wiener Schwulen- und Lesbenhaus in die queere Intersektionalität. Ein langer Weg (Marty Huber)



14-14:30 Uhr: Pause, Snacks, erstes Eintragen von Ideen



14:30-15 Uhr: Zusammenkommen; erste Eindrücke der ersten Session; Session 2 und 3 füllen



15-15:50 Uhr: Session 2 (drei offene Slots parallel)



16-16:50: Session 3 (drei offene Slots parallel)



17-18 Uhr: Pause und warmes Essen





== 18 Uhr: Diskussion "Politiken und Praxen von Raum, Geld und Organisation"



Teilnehmer*innen: Magdalena Augustin (Gassen aus Zucker) _willi Hejda (macuco), Marty Huber (Queer Base), Künstler_innenkollektiv "Die Schweigende Mehrheit", Simona Reisch (Einbaumöbel), Marie-Christin Rissinger (mo.ë)



Moderation: Ivana Pilić





== 20 Uhr: Preisverleihung



Moderation: Günther Friesinger & Claudia Totschnig



***



== im Anschluss: EsRaP, Schnaps & Cocktails!



***





Zum Preis der Freien Szene Wiens



Als Interessengemeinschaft setzt sich die IG Kultur Wien seit 1990 für freie und autonome kulturelle Organisationen, Kulturinitiativen, Kulturschaffende und Künstler_innen in dieser Stadt ein – damals wie heute für neue und alteingesessene Freiräume, bessere Bedingungen im Alltag und angemessene, kontinuierliche infrastrukturelle Förderungen unabhängiger und selbstverwalteter Kulturarbeit. Dabei hält sie eine andere Kulturpolitik für nötig!



Mit dem Preis der freien Szene (€ 3000,-) und den beiden Förderpreisen (je € 2000,-) wollen wir nicht nur Projekte von Initiativen (finanziell) honorieren, sondern vor allem auch eine Plattform bieten, um die Arbeit der freien und autonomen Szene durch Sichtbarmachung und Vernetzung zu stärken!





Zum kultcamp17 - dem Barcamp zur Politik dezentraler Stadt- und Kulturarbeit



Wo können wir weiterarbeiten und -leben in Anbetracht einer allgegenwärtigen Verwertungs- und Standortlogik, die die Stadt zu einer scheinbar widerspruchsfreien und sozial befriedeten Kulisse macht? Wie können wir uns organisieren in Anbetracht der Tatsache, dass wir selbst zu Rädchen der Prozesse, die wir kritisieren, gemacht werden? Wie können wir untereinander kommunizieren in Anbetracht ganz unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten?



Um auf die politischen Ebenen und Köpfe Einfluss zu nehmen, muss auch politisch bewusst von unten agiert werden: Es braucht kluge, durchlässige und differenzierte Formate für die Organisation und Kommunikation nach innen und außen.



Die Vergabe des Preises der freien Szene Wiens wird auch dieses Jahr von einem eintägigen kultcamp begleitet: Gemeinsam möchten wir uns mit den Schnittstellen von Raum, Geld und Organisation, ihren Politiken und unseren Konflikten auseinandersetzen und laden dazu ein. Das offene Format des barcamps bietet die Möglichkeit Erfahrungen auszutauschen, eigene Fragestellungen einzubringen und konkret gemeinsam Ideen zu entwickeln. Damit wir weiter daran arbeiten können, dass unsere Bedürfnisse zur alltäglichen gemeinsamen Praxis werden. Wir nehmen uns das Recht auf Stadt!