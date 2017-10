Flüchtige Blicke Iran

11.10.2017 19:00h



Fotocredits: Julien Segarra

FLÜCHTIGE BLICKE IRAN

Solo exhibition - Street photography taken in 2015 in Iran.

11.10, 13.10 & 18.10.2017



Mittwoch / Wednesday / 11.10 / 19°° - X°°

Eröffnung / Opening



Freitag / Friday / 13.10 / 19°° - X°°

Lecture & Artist Talk

Agnes Rameder & Julien Segarra



Mittwoch / Wednesday / 18.10 / 19°° - X°°

Finissage - Sound collage

Umbra Umbra





Kunst- und Kulturverein Kaeshmaesh

Ennsgasse 20

1020 Wien