Heiligenkreuzer Hof

Angewandte PhD in Art – Perspectives 2017

Im Herbst 2017 nehmen fünf neue KandidatInnen ihr Doktoratsstudium Künstlerische Forschung an der Universität für angewandte Kunst Wien auf. Bei der Veranstaltung "Angewandte PhD in Art - Perspectives 2017" werden die neuen KollegInnen die Vision ihre jeweiligen Forschungsprojekte vorstellen und ihre Beweggründe reflektieren, ein künstlerisches Doktoratsstudium an der Angewandten aufzunehmen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Margatete Jahrmann als Gastprofessorin am Zentrum Fokus Forschung vorgestellt.



- Cordula Daus (Tutor: Ferdinand Schmatz)

- Bogomir Doringer (Tutor: Paul Petritsch)

- Verena Sophie Faißt (Tutorin: Barbara Putz-Plecko)

- Martin Kusch (Tutor: Virgil Widrich)

- Charlotta Ruth (Tutorin: Margarete Jahrmann)

- Hinnerk Utermann (Tutor: Jan Svenungsson)



Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, bitten wir um Anmeldung bis 3. Oktober 2017: zff@uni-ak.ac.at